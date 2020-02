Wer nicht küssen will, fliegt? Nach dem Kuss-Drama: Oliver Sanne verteidigt Bachelor Sebastian Preuss

Neuer Kuss-Rekord beim "Bachelor"?

Vier Kandidatinnen hat Bachelor Sebastian Preuss in vier Folgen bereits geküsst - eine Bilanz, die ihm viel Kritik einbringt. Und wenn es nach ihm geht, dürfen es gerne noch mehr werden. "Er soll doch Gas geben, wie er will", verteidigt Sanne seinen Nachfolger. "Die Mädels können selbst entscheiden, was sie mitmachen wollen und was nicht. Er sollte allerdings nur die knutschen, die er auch wirklich als potenzielle Freundin in Betracht zieht und die er sich an seiner Seite vorstellen kann. Wenn das 4, 5, 6, 7 sind - dann ist das eben so."