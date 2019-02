Wer musste im Halbfinale gehen? "Der Bachelor": Diese beiden Frauen stehen im Finale

Am nächsten Tag geht es mit Vanessa in einem Katamaran raus aufs Meer. Sonnenbaden, schnorcheln, knutschen. "Da ist schon eine Menge Feuer drin", freut sich Andrej. Vanessa findet das Gesamtpaket gut. "Es hat sich schon wie Pärchenurlaub angefühlt." Die Gespräche beim romantischen Dinner sind dann eher problematisch, als Vanessa erzählt, dass sie froh ist, jemandem zum Reden zu haben, nämlich ausgerechnet Jenny. "Und, ist das jetzt egal?", fragt der Bachelor leicht irritiert. "Willst du einen Rückzieher machen?" Vanessa kann ihn beruhigen: "Nee, ich lasse niemandem den Vortritt." Liebe vor Freundschaft.

Beruhigt kann Andrej Mangold die Nacht mit Kandidatin Nummer zwei verbringen. Der nächste Morgen, das gemeinsame Aufwachen. Der Bachelor zieht Bilanz: "In der Nacht hat man gefühlt die Ketten ein bisschen mehr abgelegt." Und wie nahe kam man sich denn? Dazu sagt er: "Es geht keinen was an, wie nahe wir uns waren." Und sie: "Darauf antworte ich nicht." Aha. Beim gemeinsamen Frühstück an einem FKK-Strand hat Vanessa gemischte Gefühle. "Eine riskante Situation. Man kann sich nicht sicher sein."

Wie geht die Freundschaft von Jenny und Vanessa weiter?

Im Regenwald trifft der Bachelor Jenny zu Dreamdate Nummer drei. "Auf Dates mit Jennifer freue ich mich besonders, bin sogar nervös", bekennt er. Es folgen Ziplining über dem Dschungel, ein Bad unter dem Wasserfall und seine Erkenntnis: "Es läuft durch den ganzen Körper." Jenny hat "das Gefühl, wenn man verliebt ist." Beim romantischen Dinner will der Bachelor erstmal das Thema beste Freundin klären. "Ihr seid beide noch hier, Vanessa und du, wie gehst du damit um?" Jenny versichert ihm, dass sie nicht hier sei, um eine Freundin zu finden.

Der Bachelor kichert und schildert seinen Alptraum: "Ihr seid beide im Finale, dann sagt ihr: 'Nee, für so einen Typen machen wir das nicht, Freundschaft ist wichtiger.' Und ihr wollt beide die Rose nicht." Im Regenwald wachen die beiden dann gemeinsam auf und Andrej schwärmt von einem warmen Gefühl. "Hat sich gut angefühlt, fast schon wie in einer Beziehung. Ein richtiges Dreamdate von vorne bis hinten." Jenny ist "auf jeden Fall verliebt."

Keine Rose für Vanessa

Mexiko Los Cabos, die vorletzte Nacht der Rosen. Der Bachelor geht in sich. "Bin mir klar in der Entscheidung, aber es wird nicht einfach, man weiß, dass man der Frau das Herz brechen muss." Alle haben Bindungen aufgebaut, alle weinen schon im Vorfeld. Aber: Wie wiederholt der Bachelor immer wieder: Er will mit einer Hand in Hand hier rausgehen. Vanessa ist es jedenfalls nicht.

Für sie hat Andrej Mangold keine Rose. "Es sind nur Kleinigkeiten", begründet er seine Entscheidung im Gespräch mit Vanessa. Sie nickt verständnisvoll. "Das sind Gefühle, das ist in Ordnung." Sie mag ihn weiter als Menschen total. Eva oder Jenny? Wer macht das Rennen? "Ich habe ein Herz, aber das ist gefühlt in der Mitte geteilt", bekennt der Bachelor. Vielleicht kann ja die Mama in der nächste Folge weiterhelfen, wenn es heißt: Das große Finale.