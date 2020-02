Neuer Job für Ekaterina Leonova in der RTL-Redaktion

Drei Mal in Folge hat die russische Profitänzerin ihren jeweiligen Promi-Partner zum Sieg begleitet. Zuletzt war im vorigen Jahr Ex-Handballprofi Pascal Hens mit ihr auf dem Parkett am Ende der "Dancing Star". Ingolf Lück und Gil Ofarim waren es 2017 und 2018 zuvor gewesen. Die 32-Jährige arbeitet seit September in der Online-Redaktion von RTL "als Zahlen-Expertin", so der Sender.