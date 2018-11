In welchen Städten wird getanzt?

Welche Promis bei den Shows in ganz Deutschland dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Es ist die Rede von großen Konzertarenen in 15 deutschen Städten. Ab Mittwoch, den 21. November, gehen die Tickets in den exklusiven Pre-Sale. Ab 23. November sind sie dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.