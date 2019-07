Wer ist ihr Nachfolger? Maria Höfl-Riesch dankt als Ski-Expertin der ARD ab

Ihr Job als Expertin habe ihr nicht nur Spaß gemacht, sie habe dabei auch viel gelernt, erklärt die ehemalige Skirennläuferin. "Natürlich werde ich Ski Alpin weiter verfolgen, auch an der Piste." Doch was hält die Zukunft für sie bereit? "Neue Projekte, bei denen ich mich noch stärker journalistisch einbringen kann, sind in Arbeit - ich freu mich drauf." Von welchen Projekten sie genau spricht, hat Höfl-Riesch aber noch nicht verraten.