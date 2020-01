Cristiano Ronaldo: Wer ist seine Freundin?

Georgina Rodriguez soll vor ihrer Beziehung mit Ronaldo in einer Gucci-Boutique in Madrid gearbeitet haben. Seit sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, arbeitet sie hauptsächlich als Model und war schon Aushängeschild verschiedener Marken, wie etwa für das Dessous-Label Yamamay. Auf ihrem Instagram Account zeigt Gorgina sich gerne recht freizügig. Was ihre Vergangenheit betrifft, scheint sie dagegen eher zurückhaltend zu sein, weshalb kaum Details aus ihrem Leben vor Ronaldo bekannt sind.