Jörn Knebel: Vom Theater über Kinder- und Jugendproduktionen zum "Tatort"

Gespielt wird der Mann, der mit einem derart kühlen Blick gesegnet ist, der klar fragen und gewieft kontern kann, von Jörn Knebel. Der Schauspieler kam am ersten Weihnachtsfeiertag 1969 in der kleinen, aber berühmten friesischen Kreisstadt Jever zur Welt. Sein Handwerk erlernte Knebel dann aber am anderen Ende Deutschlands; er absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Von 1995 bis 2009 arbeitete er vor allem als Theaterschauspieler in München, Leipzig, Köln und Hamburg.