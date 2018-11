München - Am Freitag hat Paulaner-Chef Andreas Steinfatt den Nachfolger von Luise Kinseher als "Mama Bavaria" bekannt gegeben: Es ist der Allgäuer Kabarettist Maximilian Schafroth. Eine Überraschung in vielerlei Hinsicht, ist Schafroth mit seinen 33 Jahren einer der jüngsten Fastenprediger in der Geschichte der Starkbierprobe am Nockherberg.