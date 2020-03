Wer ist bei der Geburt dabei? Corona-Krise: Schwangere Angelina Heger macht sich große Sorgen

Eine leichte Zeit ist es vermutlich gerade für kaum jemanden, doch in Zeiten des grassierenden Coronavirus auf Hochschwangerschaftsphase und Geburt zuzusteuern, ist sicherlich nochmal herausfordernder. Eine, die sich aktuell genau in dieser Situation befindet, ist die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Influencerin Angelina Heger (28). Sie macht sich große Sorgen, ob ihr Verlobter Sebastian Pannek (33, "Bachelor" 2017) mit in den Kreißsaal kommen darf. Denn sie will ihn unbedingt bei "der Geburt von unserem Sohn dabeihaben", wie Heger in einer Instagram-Story erklärt.