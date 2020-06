Wer hat die größten Chancen? Das sind die Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis 2020

Unterhaltung ist in diesen Zeiten gefragt

In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" hat vor allem der Sender ProSieben die Nase vorn. Mit "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Joko & Klaas LIVE" sowie "The Masked Singer" wurden drei echte Zuschauermagneten nominiert. Sie sehen sich der RTL-Produktion "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" gegenüber. Eine Chance auf die Auszeichnung "Beste Comedy" haben unterdessen "Kroymann", "Die Anstalt" und die "heute-show". Alle drei Formate wurden in vergangenen Jahren bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis bedacht.