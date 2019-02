Wer hätte das gewusst? Zehn Jahre WhatsApp: Zehn erstaunliche Fakten zum beliebten Messenger

Am 24. Februar 2009 gründeten Brian Acton (46) und Jan Koum (42) ihre Firma WhatsApp Inc., noch bevor die App erschienen war, die sie später berühmt machen sollte. Damit feiert das Unternehmen hinter dem wohl beliebtesten Messenger-Programm der Welt sein zehnjähriges Jubiläum. Hier zehn Fakten über WhatsApp und seine Gründer, die so mancher User wohl noch nicht kennen dürfte.