Wer fliegt raus? "Promi Big Brother": Der erste Bewohner scheidet heute aus

Am Ende der heutigen Live-Show von "Promi Big Brother" (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) muss bereits der erste Bewohner seine Koffer packen - so früh wie noch nie, wie der Sender vorab mitteilt. Es kommt unter anderem zum Zoff zwischen Senay Gueler und Elene Lucia Ameur. Der DJ und Dauernörgler spielt dabei mit dem Gedanken, das Camp zu verlassen. Außerdem wird Werner Hansch (81) zum Ballermann-Barden - inklusive Ikke-Hüftgold-Gedächtnisperücke.