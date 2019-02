Wer braucht schon Strumpfhosen? Dua Lipa zeigt ihre Unterwäsche auf dem roten Teppich

Sängerin Dua Lipa (23, "New Rules") hat bei der Weltpremiere von "Alita: Battle Angel" am Donnerstag in London bewiesen, wie hübsch ein simpler, schwarzer Schlüpfer aussehen kann. Da ihr langer Rock nur aus einer Art schwarzem Netz bestand, trug die Sängerin außer ihrer Wäsche und High Heels untenrum praktisch nichts.