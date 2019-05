Anna Schudt und Jan Josef Liefers gewinnen

Die begehrten Preise in der Kategorie beste Schauspielerin und bester Schauspieler ging an Anna Schudt (45) in "Aufbruch in die Freiheit" und Jan Josef Liefers (54) in "Arthurs Gesetz". Schon seit 1989 würdigt die bayerische Staatsregierung herausragende Leistungen der Fernsehbranche mit dem Bayerischen Fernsehpreis. In diesem Jahr wurden 13 Preise vergeben. Das Preisgeld beläuft sich auf 110.000 Euro.