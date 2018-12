München - Was den Bierpreis angeht, steht der FC Bayern dort, wo er sich auch sportlich am liebsten sieht: an der Spitze. Nirgendwo in der Republik muss der Fußballfan soviel Geld löhnen, wie in der Münchner Allianz Arena. 8,80 Euro wechseln für einen Liter Bier der Marke Paulaner (4,40 Euro für den 0,5l-Becher) über den Tresen. Noch nicht ganz Wiesn-Niveau, aber doch schon ganz schön happig. Nur im Berliner Olympiastadion, bei Hertha BSC, muss der Fan für einen Liter Bier (an der Spree wird Berliner Kindl ausgeschenkt) genauso viel bezahlen wie in München.