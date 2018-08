So dreist war die Masche der Betrügerin

Im April 2017, also nur vier Monate nach ihrer ersten Strafe, mietete sich die Frau erneut in ein Luxushotel ein, dieses Mal in Haidhausen. Am vierten Tag ihres Aufenthalts wurde sie von den Hotelangestellten schließlich aufgefordert, ihre Rechnung zu bezahlen. Unter dem Vorwand, nur kurz bei der Bank das nötige Geld abheben zu wollen, verließ sie das Hotel und suchte das Weite. Auch die Kreditkarte, welche sie bei ihrer Buchung angegeben hatte, war gesperrt.