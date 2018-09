Dabei könnten deutsche Unternehmen einen wie Abdulghafar Mohammadi gebrauchen: Er ist studierter Bauingenieur, hat in Afghanistan auch in diesem Beruf gearbeitet und sich als Gasthörer an der TU München weitergebildet. Er hat mehrere Praktika in Deutschland gemacht und beginnt jetzt ein Studium. Warum er nicht arbeitet? "Wenn ich arbeite, wird mir von den Behörden vorgeworfen, dass ich aus finanziellen Gründen hierherkomme“, sagt Mohammadi. Und fügt hinzu: "Als junger, lediger Afghane hast du in Europa keine Chance." Um seine Chancen zu erhöhen, will er sechs Semester Informatik studieren. Zumal er fürchtet, dass Unternehmen sein Studium in Afghanistan nicht reicht. Bauingenieure und Informatiker werden in Bayern gesucht. Doch in diesen drei Jahren könnte Mohammadi jederzeit in seine Heimat zurückgeschickt werden. "Wenn das passiert, fliehe ich in ein anderes Land. Ich kann nicht zurück nach Afghanistan, wo die Taliban mich jagen."

Als Christoph Hinterseher im Fernsehen die ersten Bilder der Flüchtlingskrise sieht, ist er erschüttert. Der Veterinärmediziner und Privatunternehmer beschließt, selbst Initiative zu ergreifen und besucht ein Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge. Er möchte kein passiver Beobachter der Flüchtlingskrise mehr sein, sondern selbst einen positiven Beitrag zur Integration leisten. Hinterseher nimmt den afghanischen Flüchtling Javad Ali Khane sowohl als Mitarbeiter in seinem Institut für Fort- und Weiterbildung als auch privat auf. Er finanziert dem Flüchtling ein selbstständiges Leben in Deutschland ohne den Bezug von staatlichen Geldern. Seit drei Jahren arbeitet Javad Ali Khane mittlerweile als Technischer Assistent, Facility Manager, Fahrer und Chauffeur in dem kleinen Unternehmen im Stadtzentrum Münchens. Im Dezember 2017 erhält er Abschiebungsdokumente nach Kabul.

Christoph Hinterseher findet für die Abschiebung des bereits integrierten Flüchtlings keine nachvollziehbaren Gründe: "Er nimmt keinem Deutschen die Wohnung oder den Arbeitsplatz weg. Die Stelle in meinem Unternehmen hätte ich sonst nie ausgeschrieben", sagt er. Sie erheben sofort Klage gegen den Abschiebungsbescheid beim Verwaltungsgericht München. Bisher steht weder ein Ergebnis fest, noch haben Christoph Hinterseher und Javad Ali Khane eine Zwischenmeldung erhalten. Der Veterinärmediziner rechnet mit dem Schlimmsten: "Ein Negativentscheid wäre das Ende seines Asylantrags", sagt er mit großem Bedauern. "Für die Zukunft wünsche ich mir, das Einzelfallentscheidungen im Asylrecht durchgeführt werden." Das gesamte Engagement der letzten Jahre für den afghanischen Flüchtling scheint nutzlos gewesen zu sein: "Die Entscheidung wäre für mich nicht nur als Unternehmer, sondern auch emotional als Privatperson eine Katastrophe", so Hinterseher. Die Bindung zwischen dem Unternehmer und dem Flüchtling ist sehr eng, in den letzten drei Jahren hat sich zwischen den beiden eine Freundschaft entwickelt. "Das ganze Team liebt ihn", sagt Christoph Hinterseher.

