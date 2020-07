Wenn der Kopf explodiert Migräne ganz ohne Tabletten lindern

"Kopfschmerzen sind noch vor Rückenschmerzen die am häufigsten auftretenden Schmerzen", weiß Franziska Rubin, Medizinjournalistin und Autorin von "Die besten Hausmittel: Was wirklich hilft". Aus Zeitgründen greifen die meisten Menschen bei derartigen Beschwerden gern zur Schmerztablette. Dabei können in vielen Fällen "Methoden der Naturheilkunde die Schmerzen lindern", erklärt die Expertin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.