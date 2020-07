Carolin Kebekus fühlt sich der Glaubensgemeinschaft sehr verbunden

Trotz ihres Austritts aus der Kirche sei sie aber immer noch getaufte Christin. "Ich bin in einer katholischen Familie in Köln-Neubrück aufgewachsen", erzählt sie. "Mein Vater hat in der Gemeinde in einer Band gespielt. Die Jugendgottesdienste waren rappelvoll. Von all dem habe ich mich nicht getrennt."