Weniger Stress im Alltag JOMO statt FOMO: Über die Freude am Verpassen

Die Uhr tickt - und das ständig. Unser Alltag ist geprägt von permanentem Zeitdruck. Zwischen Frühstück und dem Weg zur Arbeit haben wir meist schon mehr Zeit am Smartphone und auf Instagram verbracht, als mit unserem Partner geredet. Außerdem muss ja noch das Kaffee-Date mit der besten Freundin und der After-Work-Yoga-Kurs unter einen Hut gebracht werden, denn verzichten wollen wir auf keines von beiden. Dieses Phänomen nennt man FOMO (Fear of Missing Out), also die Angst, etwas zu verpassen. JOMO soll dagegen helfen.