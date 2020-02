Weniger ist mehr Arbeiten, feiern, lieben: Die Kunst vom Aufhören, wenn Schluss ist

Tausche Zweisamkeit gegen Einsamkeit

Apropos Einklang mit sich selbst. Das "Ich" in einer Liebesbeziehung kommt oft zu kurz, schließlich steht die "traute Zweisamkeit" über allem, oder nicht? Oft genug werden 110 Prozent in die Beziehung und in den Partner investiert. Schließlich gibt niemand gerne auf. Am Ende helfen alle Paartherapien, Sitzungen und Gespräche aber vielleicht doch nicht. Dann ist ein sauberer Cut das Beste, was wir tun können. Das Ende der Fahnenstange ist doch irgendwann erreicht, streichen wir die Segel und tun es guten Gewissens.