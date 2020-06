Weniger Gehalt wegen ihrer Hautfarbe? Diskriminierung? "Riverdale"-Macher gibt Vanessa Morgan recht

Das gelte aber nicht nur für Morgan, sondern für alle "schwarzen Schauspieler und Figuren" in der beliebten Serie, die hierzulande bei Netflix verfügbar ist. Ein Wandel sei angestoßen worden, der auch in Zukunft stattfinden werde: "'Riverdale' wird größer werden, nicht kleiner. 'Riverdale' wird Teil der Bewegung sein, nicht außen vor." Alle "Riverdale"-Autoren hätten darüber hinaus für "Black Lives Matter, Los Angeles" gespendet. Aber man wisse auch, wo die eigene Arbeit passieren müsse: "Bei uns in unserem Autoren-Zimmer", so Aguirre-Sacasa abschließend.