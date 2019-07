Weniger Druck als vorher George R. R. Martin: Er hört nicht auf "Game of Thrones"-Fans

Die Reaktionen der Fans auf die finalen TV-Episoden werden aber nichts daran ändern, was Martin für seine letzten beiden Romane der Reihe geplant hat, wie er "Entertainment Weekly" erklärte. Das Internet beeinflusse all dies in einer Weise, wie es nie zuvor der Fall gewesen sei, so der Schriftsteller. Es genüge, wenn einer von 100 Lesern die richtige Ahnung habe, was eine überraschende Wendung betrifft. Sobald der es gepostet hat und die anderen 99 dies lesen, sei das, worauf man hingearbeitet hat, da draußen, so Martin: "Und es gibt die Versuchung, es dann zu ändern." Das halte er allerdings für falsch.