"Weniger Ausdauer- mehr Krafttraining" So bringt Birte Glang im "Playboy" ihre Rundungen zur Geltung

Birte Glang (38, "Move it Mama") ist die "Playboy"-Titellady im Mai 2019. Für das Shooting hat die Schauspielerin und Fitness-Unternehmerin, die für ihre Rolle in "Alles was zählt" aus Santa Monica zurück nach Deutschland gezogen ist, nicht sehr viel Vorbereitung nötig gehabt. Sie trainiere regelmäßig, sagte sie im Interview mit dem Männermagazin: "Aber da ich eher dünn bin, habe ich mein Training in den Wochen davor etwas angepasst. Ich habe weniger Ausdauer- und mehr Krafttraining gemacht, damit meine Rundungen besser zur Geltung kommen."