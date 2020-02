Wenige Tage vor dem Opernball Ist Richard Lugner in einer ORF-Sendung eingenickt?

Lugner konnte noch keinen Wiener Opernball genießen

Dieses Jahr wird Lugner in Begleitung der italienischen Schauspielerin Ornella Muti (64) zum Wiener Opernball kommen. Zuvor musste Lugner eine Absage von Ex-Skirennfahrerin Lindsey Vonn (35) hinnehmen, die nur einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe ihres Auftritts diesen via Twitter wieder absagte. Wenn der diesjährige Gast noch kurzfristig absagen würde, wäre er nicht traurig, so Lugner in der ORF-Sendung. "Dann könnte ich den Ball zum ersten Mal in meinem Leben genießen." Der Wiener Opernball in der Wiener Staatsoper findet dieses Jahr am 20. Februar statt.