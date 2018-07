Wenige Saisonarbeiter Bayerns Bäder kämpfen im Sommer um Fach- und Hilfskräfte

Bäder laufend auf der Suche nach Saisonkräften

In Nürnberg müssen in der Sommerzeit neben zehn Saisonkräften auch gelegentlich Mitarbeiter aus den Hallenbädern ins Freie abgezogen werden. "Sollten solche Maßnahmen erforderlich werden, reduziert NürnbergBad gegebenenfalls weniger nachgefragte Angebote in den Hallenbädern, zum Beispiel Sauna-Aufgüsse", teilte ein Sprecher des stadteigenen Betriebs NürnbergBad mit. Die Suche nach geeigneten Bewerbern für Saisonstellen sei zunehmend schwerer geworden. "Wie in anderen Bereichen leiden auch die Bäderbetriebe unter dem allgemeinen Fachkräftemangel", sagte der Sprecher.