Laut dem US-Magazin "Us Weekly" soll sich das Paar allerdings schon am 1. März getrennt haben. Dies gehe aus Gerichtsakten hervor, welche dem Magazin vorliegen sollen. Am 8. Mai sollen sie die Scheidungspapiere eingereicht haben. Als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Scorsone und Giles haben sich bislang noch nicht persönlich zum Liebes-Aus geäußert.