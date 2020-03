(K)eine Perfektion und die genutzte zweite Chance

Weil John Kelly (53) aus familiären Gründen nicht mehr an der Show teilnehmen kann, durften Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32) wieder zurück auf die Bühne. Selten wurde eine zweite Chance in der Tanzshow besser genutzt - 24 Punkte für ihren Charleston sprachen eine deutliche Sprache, Joachim Llambi (55) sowieso: "So stelle ich mir ein Zurückkommen vor und so machst du jetzt bitte weiter", spornte er die Holländerin an. Und das, obwohl sie zu "Cotton Eye Joe" von Rednex performen mussten!