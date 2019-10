Wendezeit, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Große Emotionen, köstliche Genussexplosionen und zwei hochkarätige Neuzugänge: "The Taste" startet in die nächste Runde! Ab jetzt sagen mit Maria Groß und Tim Raue zwei neue Koch-Giganten den "The Taste"-Platzhirschen Frank Rosin und Alexander Herrmann den Kampf an. Wer sichert sich die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch? Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning.