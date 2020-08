Eine 61-jährige Anwohnerin aus der Sudetenstraße meldete sich am Samstagmorgen bei der Polizei und berichtete, dass sie einen Papagei in der Nachbarschaft herumfliegen gesehen habe. Wenig später rief ein 81-Jähriger an. Ihm sei soeben ein Papagei zugeflogen, der Vogel sitze nun in seinem Wohnzimmer.