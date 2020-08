Welttofutag am 25. August Diese fünf Tofu-Rezepte schmecken nicht nur Vegetariern

Erdnuss-Tofu

Für dieses Rezept eignet sich Räuchertofu am besten, im Handel gibt es diese Variante in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen - unter anderem Erdnuss. Den gewählten Räuchertofu in Würfel schneiden und in einen Wok mit etwas Öl geben und anbraten. Bei niedriger Hitze vier Esslöffel Tamari- oder Sojasauce, zwei Esslöffel Sriracha- oder Chilisauce und drei Esslöffel Erdnussbutter hinzufügen. Ist die Temperatur zu hoch, verklebt die Erdnussbutter leicht. Vorgekochten Reis und Gemüse nach Wahl hinzugeben und vermengen.

Tofu-Buddha-Bowl

Für die Buddha-Bowl mit Tofu zunächst kleine Tofuwürfel schneiden und in eine Schüssel geben. Eine Marinade aus drei Esslöffeln Tamari- oder Sojasauce, einem Esslöffel Ahornsirup, eineinhalb Esslöffeln Sesamöl und einer Gewürzmischung nach Wahl zum Tofu geben und im Kühlschrank ruhen lassen.

Karotten in kleine Scheiben schneiden und in gesalzenem Wasser bissfest kochen. Wasser abgießen, geschnittene Frühlingszwiebeln, etwas Öl und Ahornsirup dazu geben. Während das Gemüse auf niedrigster Stufe köchelt, den marinierten Tofu zehn Minuten in einer Pfanne leicht anbraten. In eine Schüssel etwas gekochten Reis oder Quinoa geben, die Karotten und das Tofu dazufügen. Zum Schluss eine halbe Avocado in Würfel schneiden und hinzugeben.

"Scrambled tofu" oder Tofu-Rührei

Für das sogenannte "Scrambled Tofu", das seinen Namen der optischen und geschmacklichen Ähnlichkeit mit Ei verdankt, eignet sich Naturtofu, aber auch Seidentofu, sehr gut. Die perfekte Konsistenz entsteht aus einem Mix beider Tofusorten. Zunächst Naturtofu in Stücke schneiden und mit einer Gabel pressen, sodass "Streusel" entstehen.

In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, das Tofu hinzugeben und kurz anbraten, dann eine halbe Packung Seidentofu hinzugeben und nochmals mit einer Gabel etwas vermischen. Anschließend zwei Teelöffel Kurkuma in das Tofu mischen. Dann einen Teelöffel Kala-Namak-Salz dazu. Optional noch Frühlingszwiebeln, Tomaten oder Gemüse dazugeben. Sobald das Tofu die gewünschte Konsistenz erreicht, kann es serviert werden.