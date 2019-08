Weltpremiere in Los Angeles Stallone und Foxx: Filmdebüt der Töchter wird zur Comedy-Nummer

Zu lachen haben die beiden Schauspiel-Debütantinnen in "47 Meters Down: Uncaged" nichts. In einer Gruppe von vier jungen Frauen erkunden sie in Brasilien eine versteckte Unterwasserruine. Dass ihnen dabei der Sauerstoff auszugehen droht, ist nicht ihr einziges Problem. Sie sind umringt von einer der gefährlichsten Haiarten, die es gibt - dem weißen Hai. Am 10. Oktober startet der Streifen in den deutschen Kinos.