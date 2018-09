Mats Hummels: Verstärkter Kontakt zu Anhängern

"Gruppenbildung gab es immer, und sie gibt es auch heute in jeder Mannschaft, genau wie im normalen Leben. Sie ist auch nicht so schlimm", sagte der Profi der "Welt am Sonntag". Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland müsse es eher an anderen Stellen Veränderungen geben: "Das Taktische wird ein großes Thema bei uns sein."