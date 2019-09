Weltherztag am 29. September Mehr als nur eine Pumpe: "Das Herz kann sogar riechen!"

Welchen Einfluss hat unsere seelische Verfassung auf das Herz?

Friedl: Eine enorme! Emotionaler Stress kann sogar zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führen. Depressionen gehen häufig mit einer Herzschwäche einher. Umgekehrt verursachen Herzen, die aus dem Takt geraten sind, Schlaganfälle im Gehirn und seelische Störungen. Gerade das Vorhofflimmern ist ja fast schon eine Art Volkskrankheit geworden - und es ist nicht nur eine Herzerkrankung, sondern oftmals eine Beziehungsstörung von Herz und Gehirn. Anstatt die Ursache immer nur im Herzen zu suchen, brauchten die beiden eine Paartherapie. Damit tun wir auch unserer Seele, also unserem individuellen Bewusstsein, etwas Gutes.

In Ihrem Buch "Der Takt des Lebens" beschreiben Sie die wahre Natur des Herzens. Welche ist diese für Sie?

Friedl: Das, was es für die meisten Menschen ist - auch wenn das Wissen darüber in unserer gehirnfokussierten Zeit ein wenig verloren gegangen ist: Das Herz gilt in allen großen Kulturen der Menschheit, von der Steinzeit bis zur Gegenwart, in allen Religionen und spirituellen Schulen als ein Symbol und das biologische Zentrum für Liebe, Mitgefühl, Freude, Mut, Stärke, Wahrheit und Weisheit. Wieso? Weil wir alle diese Herzensqualitäten als eine innere Realität erleben können! Sie machen uns erst menschlich. In meinem Buch habe ich viele wissenschaftliche Beweise dafür gesammelt, dass das Herz tatsächlich ein Ort ist, an dem sich diese Herzqualitäten organisch manifestieren können. Für eine humane Zukunft brauchen wir sie dringender denn je. Der kleine Prinz sagt: "Man sieht nur mit dem Herzen gut." Ich glaube, nein ich bin sicher: Er hat recht.