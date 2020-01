Drei Prozent Zuwachs verzeichnet die Messe bei Ausstellern (32.500) und Besuchern (2,5 Millionen) in der Landeshauptstadt. Highlight 2019 war die Bauma. "Unser zweites Standbein ist das Auslandsgeschäft", so Messechef Klaus Dittrich. Das spülte 68 Millionen in die Kassen. Mit Ablösung der Gesellschafter-Darlehens (Stadt und Freistaat) im Januar 2019 sei die Messe nun wirtschaftlich unabhängig.