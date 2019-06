München - An jedem Tag braucht es 2.000 – und das allein in Bayern. Die Rede ist von Blutkonserven, die Zahlen stammen vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Genauso wie viele andere Dienste ist er auf regelmäßige Spenden angewiesen – nicht nur am heutigen Weltblutspendetag. Jährlich fielen 100.000 Spender aus, warnt das Rote Kreuz – mehr Menschen, die ihr Blut geben, sollten also herzlich willkommen sein. Doch es darf nicht jeder. Eine Ausschlussgruppe ist besonders umstritten: homosexuelle Männer.