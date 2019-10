Welt-Psoriasistag Diese Promi-Männer leiden an Schuppenflechte

Art Garfunkel: Therapieversuch im Toten Meer

In den späten 1960er-Jahren landete Art Garfunkel als eine Hälfte von Simon & Garfunkel einen Hit nach dem anderen. 1998 gab der "Bridge Over Troubled Water"-Interpret in einem Interview bekannt, dass er an Schuppenflechte leidet. Deshalb sei er nach einem Auftritt in Tel Aviv einmal ans Tote Meer gefahren: "Mir wurde gesagt, dass es sehr gut für die Haut ist, wenn man in diesem salzigen Wasser schwimmt." Einen therapeutischen Effekt konnte der Sänger allerdings nicht feststellen - immerhin fand er das Baden schön.

Prominente Vorbilder für andere Betroffene

Obwohl Schuppenflechte eine sehr belastende Krankheit ist, zeigen diese Promi-Patienten: Die Karriere muss nicht darunter leiden. Sie haben sich trotz ihrer schmerzhaften und einprägsamen Erfahrungen mit der Psoriasis nicht unterkriegen lassen und sind ein Vorbild für viele Betroffene.