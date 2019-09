Notwendig für die Fotos: Graufilter und Geduld

"Die Idee entstand vor fünf Jahren", sagt er der AZ. Damals sei er vom Lande zurück in die Stadt gezogen. "Mir fiel damals auf, dass sich meine Heimatstadt Zürich stark verändert hatte, mehr Verkehr, mehr Menschen, neue Bauten." Was es braucht, um solche beeindruckenden, menschenleeren Fotos zu schießen? Graufilter, die die Verschlusszeiten verlängern – und viel Geduld. Aber: "Es entschleunigt wahnsinnig und ist meiner Meinung nach genauso effizient wie Meditation! Die Belichtungszeiten variieren von 15 Minuten – bis zu einer Stunde. Danach muss man immer genauso lange warten, wie die jeweilige Belichtung gedauert hat, um das fertige Bild zu sehen", erklärt der Fotograf. Ein Bild gelinge selten auf Anhieb, sagt er. "In Venedig war ich zum Beispiel viermal, verteilt über drei Jahre, bis es klappte", sagt er. Gut, dass Sie für diese Bilder nicht auf Reisen gehen müssen. Die AZ wünscht gute Entschleunigung beim Betrachten!