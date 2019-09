Welt-Alzheimertag am 21.9. "Der Unterschied von Demenz und Alzheimer ist vielen nicht klar"

Ein Irrtum in Sachen Demenz ist zudem, dass die Betroffenen selbst nichts merken. Wie erleben erkrankte Menschen ihre Einschränkungen?

Proske: Hier ist man ja auf Erzählungen und das Beobachten von Betroffenen angewiesen. Ich denke, jeder Betroffene erlebt und verarbeitet diese Veränderung individuell anders. Natürlich spürt jeder Mensch, dass er sich verändert, dass so vieles nicht mehr "passt" und dass all das so bisher Selbstverständliche nicht mehr sicher ist.