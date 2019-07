Wellness im eigenen Heim Mini-Urlaub zu Hause: Fünf Tipps für einen Verwöhntag

Spa-Gefühl zum kleinen Preis

Stars wie Drew Barrymore, Kate Hudson oder Irina Shayk lieben Tuchmasken! Die in spezielle Pflegestoffe getränkten Vliesmasken lässt man circa 20 Minuten auf der Gesichtshaut einwirken, um danach in neuem Glanz zu erstrahlen. Ursprünglich stammen Vliesmasken aus Korea, von dort aus bahnten sie sich ihren Weg nach Hollywood und wurden so auch in Europa populär. Tuchmasken lassen sich ganz einfach zuhause selbst herstellen.