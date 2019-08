Wellness für Paare, Sorry für alles, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDF, Sorry für alles, Spielshow

Zwei Menschen finden sich völlig überraschend in einer TV-Show wieder. Ihr Leben wurde vorher einen Monat lang manipuliert. Ein kurioses Spiel, bei dem Wissen und Intuition gefragt sind. Familie und Freunde haben geholfen, die Kandidaten in außergewöhnliche Situationen zu bringen. Außerdem haben prominente Gesichter ihren Beitrag dazu geleistet: In dieser Ausgabe sind Eko Fresh, Thomas Hermanns und Johann Lafer als Komplizen im Einsatz. Im Studio geht es beim Spiel um tolle Wunschpreise darum, sich an konkrete Dinge zu erinnern und Geschehnisse richtig einzuschätzen.