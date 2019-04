Welche Helden erwischt es? "Game of Thrones": Dritter Teaser deutet verheerendes Ende an

Alles nur Stimmungsmache?

Bevor nun aber die "Game of Thrones"-Fans voreilig den Trauerflor auspacken: Es ist nicht das erste Mal, dass HBO mit derartigen Bildern Stimmung macht. Man erinnere sich nur an den Trailer zur sechsten Staffel, in dem ausnahmslos jede Hauptfigur als Totenmaske im Haus von Schwarz und Weiß zu finden war. Dass es wirklich alle liebgewonnenen Charaktere erwischen wird, scheint angesichts George R.R. Martins (70) Ansage, das Ende werde "bittersüß", eher unwahrscheinlich. Dass so oder so literweise Tränen fließen werden, dagegen nicht.