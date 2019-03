Frau Mihambo, das Leichtathletik-Jahr hat für Sie hervorragend begonnen. Erst die Weltjahresbestleistung beim Istaf in Berlin mit 6,99 Meter, dann der deutsche Meistertitel in der Halle. Was haben Sie sich sonst in diesem Jahr noch vorgenommen?

MALAIKA MIHAMBO: Als erstes einmal eine neue persönliche Bestleistung. Darauf freue ich mich besonders, weil die nächste Bestleistung auf jeden Fall bei über sieben Metern liegt und ich dann zum erlesenen Kreis der Sieben-Meter-Springerinnen gehöre. Und ich will mich natürlich bei den internationalen Großereignissen, der Hallen-EM in Glasgow jetzt und der WM im Oktober in Doha, gut präsentieren.