München - Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kam es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Störung an einer S-Bahn wurde am Abend behoben und die S-Bahnen verkehren ab circa 20 Uhr wieder in planmäßiger Linienführung. Doch im Anschluss kam es noch zu erheblichen Folgeverzögerungen im Gesamtnetz sowie vorzeitigen Zugwenden auf den Außenästen.