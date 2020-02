Bereits am Sonntag sorgte eine Störung am Stellwerk für Chaos bei der S-Bahn. Anders als noch vor zwei Tagen war die Störung diesmal jedoch recht schnell behoben. Jedoch kommt es laut Bahn weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Alle S-Bahnen verkehren wieder auf ihrem Regelweg. Einzige Ausnahme: Die S1 hält nicht an der Hackerbrücke an.