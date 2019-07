Lauf an der Pegnitz - Im Fall des getöteten 27-Jährigen im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz ist eine weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Es handele sich um eine 32 Jahre alte Frau, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Donnerstag mit. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Anstiftung zum Totschlag ermittelt.