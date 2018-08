Weitere Staffeln geplant Kein Ende in Sicht: "Die Simpsons" bleiben den Fans weiter erhalten

Seit 1989 flimmern "Die Simpsons" beim US-Sender Fox über die Fernsehbildschirme. Im Herbst 2018 wird bereits die 30. Staffel der kultigen Zeichentrickserie um Homer, Marge und Co. in den USA ausgestrahlt. Und ein Ende ist nicht in Sicht, wie die Fox-Bosse Dana Walden und Gary Newman bei der Sommer-Pressetour der Television Critics Association erklärten. "Die Simpsons sind fester Bestandteil unserer Marke und es gibt so einen unglaublichen Halo-Effekt durch diese Show und andere animierte Serien [...]", sagte Walden laut "The Hollywood Reporter" bei der Veranstaltung.