Weitere Bücher geplant Sport-Star, Oscar-Gewinner, Autor: Das plant Kobe Bryant jetzt

Außergewöhnlicher Name

Benannt ist der ehemalige Basketballspieler nach dem bekannten Kobe-Rind aus Japan. Seine Eltern entdeckten den Steak-Namen angeblich auf einer Speisekarte in einem Restaurant. Sein Vater Joe Bryant (64) war ebenfalls Basketball-Profi. Kobe lebte acht Jahre lang in Italien, als sein Vater damals dort spielte. Direkt nach der High School fing er selbst in der NBA an. 1996 war Bryant laut CNN seiner Zeit der jüngste Spieler in der NBA-Geschichte, mit 18 Jahren, zwei Monaten und 11 Tagen. In seiner Karriere, die von 1996 bis 2016 andauerte, spielte er ausschließlich für die Los Angeles Lakers.