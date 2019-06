Weitere Anschuldigungen Pamela Anderson: Das sagt ihr Ex zu den Vorwürfen

"Ich bin am Boden zerstört"

Adil Rami und Pamela Anderson waren zwei Jahre ein Paar. Vor dem Statement des Fußballers hatte der ehemalige "Baywatch"-Star die Trennung öffentlich gemacht. "Die letzten zwei Jahre meines Lebens waren eine einzige Lüge. Ich wurde betrogen, wurde dazu verführt zu glauben, es wäre 'große Liebe'. Ich bin am Boden zerstört, nachdem ich das in den letzten Tagen herausgefunden habe", hieß es in ihrem Post.