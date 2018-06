"Wir wissen, dass er polarisiert. Aber Steve zählt für uns zu dem klassischen Spieler-Typ, den man lieber in der eigenen Mannschaft hat, als gegen ihn zu spielen", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon über Raubein Pinizzotto. Zuletzt war dieser mit einem brutalen Foul im Play-off-Halbfinale an Matthias Plachta (Adler Mannheim) in die Schlagzeilen geraten.